ضربة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجمه بالرباط الصليبي

أعلن ريال مدريد إصابة دافيد ألابا، نجم الفريق، بالرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الفريق التي جرت مساء أمس الأحد أمام فياريال.

وكان ألابا خرج مصابًا من مباراة الفريق الملكي ضد الغواصات الصفراء، التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني، وحسمها أبناء العاصمة بنتيجة 4-1.

واضطر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاستبدال ألابا وإشراك زميله ناتشو فيرنانديز بدلًا منه.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "بعد الفحوصات التي أجريت لألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".

ولا يعتبر ألابا هو أول لاعب من ريال مدريد يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم، حيث سبقه تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو.