خبير أرصاد: التقويم هو سبب اختلاف موسم المربعانية بين عرب الجزيرة والشام

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن سبب اختلاف موسم المربعانية بين عرب الجزيرة وعرب الشام.

وأوضح الزعاق، في تصريحات لقناة "العربية" أن تفاصيل الاختلاف تكمن في التقويم، مشيرًا إلى أن المربعانية معروفة عند عرب الجزيرة بأنها بداية البرد في الثلث الأول من شهر ديسمبر، فيما يعتبرها عرب الشام شدة البرد في الثلث الأخير من ديسمبر.

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وأكد خبير الأرصاد في تصريحاته، أن الفارق بين الجانبين يصل إلى 20 يومًا تقريبًا، موضحًا أن الخلاف بينهما اختلاف تنوُّع وليس اختلاف تضاد.

وأشار إلى أنه مع دخول المربعانية يبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة مع صقيع الأرض، فأول المربعانية معتدل لأنه وسم، ووسطها برد معتاد، وآخرها برد قارس مضيفُا أن العامة يسمونه البرد الأبشر.