خاص.. الاتحاد يفاوض محمد الشناوي لخلافة غروهي

دخل مسئولو نادي الاتحاد في المفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي المصري للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

ويرغب الاتحاد في التعاقد مع الشناوي لخلافة غروهي حارس مرمى الفريق الحالي.

وجاءت المستويات المميزة للشناوي مع الأهلي المصري لتدفع الإدارة للدخول في باب المفاوضات معه وحسم الصفقة.

ويواجه الاتحاد مشاكل بسبب غيابات في العديد من المراكز في الوقت الحالي.

ويعاني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد من أزمة في خط الدفاع قبل مباراة الرائد السبت المقبل.

ويصطدم الاتحاد بالرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، بعد أيام من توديع كأس العالم للأندية على يد الأهلي.

المدرب الأرجنتيني ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المدافع عمر هوساوي من أجل تحديد مصير مشاركته من عدمها