موعد عودة لويز فيليبي للاتحاد

كشفت تقارير صحفية الموعد المتوقع لعودة لويز فيليبي، مدافع الاتحاد، لصفوف الفريق بعد تعرضه لإصابة، أبعدته عن المباريات الماضية للفريق.

وتعرض فيليبي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة ضمك ضمن دوري روشن للمحترفين، غاب على إثرها عن مباراتي أوكلاند سيتي النيوزلندي والأهلي المصري في مونديال الأندية 2023.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين أن فيليبي بدأ برنامجه التأهيلي في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، ويؤدي برنامجه على فترتين، ومن المتوقَّع أن تكتمل جاهزيته بعد نحو 5 أسابيع.

من جهة أخرى، منح الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، راحةً للاعبين من التدريبات، أمس، وسيستأنفونها، اليوم، استعدادًا لمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن، السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة.