الدعيع يثير الجدل: الاتحاد هو منافس الهلال الحقيقي وليس النصر

أثار محمد الدعيع، أسطورة الهلال، الجدل بعدما قال إنه لا يرى منافسة بين النصر والزعيم، مشيرًا إلى أن المنافسة "صنيعة الإعلام فقط".

وقال الدعيع، في تصريحات خلال مقابلة مع "بودكاست طابة"، "النصر منافس للهلال على الصعيد الإعلامي فقط، وليس على أرض الواقع، طوال مسيرتي لا أتذكر أني خسرت أمامهم سوى في 3 مباريات فقط".

وأضاف الحارس المعتزل "نتعامل في مبارياتنا أمام النصر على أنها مباراة بـ3 نقاط فقط، منافسنا الحقيقي هو الاتحاد".

وواصل الدعيع "جماهير الهلال تطالب دائما بالفوز، عندما نتوج بلقب الدوري وبعدها بيومين نخسر مباراة في منافسة أخرى تغضب الجماهير، وتهاجم اللاعبين والإدارة".

وأتم تصريحاته بالقول "الجمهور متعطش دائما للبطولات، وهذا سر حصده الألقاب، على خلاف بعض الأندية التي تغيب عن التتويج لسنوات طويلة، ويكون الأمر طبيعيا".