خيسوس يكشف حقيقة عودته للبرتغال

كشف البرتغالي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال حقيقة عودته إلى البرتغال من جديد.

وقال " لن أترك الهلال في الوقت الحالي أعيش فترة رائعة وأحقق الأرقام القياسية ونسعى للتتويج بأكبر عدد من الألقاب وتحقيق إنجازات".

وتابع :" أنا واحد من المدربين الأعلى أجراً في العالم وليس لدي أي نية للعودة للبرتغال في الوقت الحالي".

وأضاف :"المستقبل كبير في السعودية وليس في البرتغال الآن كل الأحداث تحدث هنا".

وكشف تقرير عن سبب استبعاد المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال جيسوس لقائد فريقه سلمان الفرج خلال مباراة الوحدة يوم أمس الجمعة في الدوري والتي انتهت بفوزهم بثنائية نظيفة.

وأشار تقرير، إلى أن اللاعب غضب بسبب عدم مشاركته في المباراة السابقة أمام التعاون في بطولة الكأس وغاب على إثر ذلك من الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الوحدة مما أغضب المدرب وقرر استبعاده.