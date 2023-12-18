قرعة ملحق الدوري الأوروبي.. ميلان يصطدم برين.. وروما ضد فينورد

أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي التي أجريت ظهر اليوم الإثنين عن 8 مواجهات مثيرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

*فينورد – روما

*ميلان – رين

*لانس – فرايبورج

*يونج بويز – سبورتنج لشبونة

*بنفيكا – تولوز

*سبورتنج براجا – كاراباغ

*جالطة سراي – سبارتا براج

*شاختار دونيتسك – مارسيليا

وأجريت القرعة بحيث يلتقي في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، نظيرتها التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات ذهاب الملحق بالدوري الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر ذاته.

الأندية التي أنهت مجموعات الدوري الأوروبي في المركز الثاني هي: تولوز، رين، مارسيليا، فرايبورج، سبارتا براج التشيكي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، روما، كاراباغ الأذربيجاني.

أما الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا هي: فينورد الهولندي، يونج بويز السويسري، جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، وبراغا وبنفيكا البرتغاليين، وميلان الإيطالي، شاختار الأوكراني.

يذكر أن الأندية المتأهلة من الملحق ستخوض مواجهات دور الـ16 مع الأندية التي احتلت صدارة مجموعاتها في الدوري الأوروبي.

والأندية التي أنهت مجموعات الدوري الأوروبي في الصدارة هي: وست هام، وبرايتون، وليفربول، ورينجرز الإسكتلندي، وأتالانتا، وفياريال، وباير ليفركوزن، وسلافيا براج التشيكي.