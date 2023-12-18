بسبب تواجده مع المان سيتي بالسعودية.. سرقة قصر دي بروين

تعرض قصر النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للسرقة، وذلك خلال الفترة الحالية التي تشهد سفر اللاعب مع السيتي إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وأوضحت صحيفة ميرور أن قصر دي بروين تعرض للسرقة ولم يكن أحد في المنزل أثناء عملية السطو والتي حدثت في التاسعة مساء يوم السبت وقام اللصوص بتخريب المنزل وسرقوا الكثير من الأغراض.

ووقعت عملية السطو بين الرابعة إلى التاسعة مساء واكتشفتها ميشيل لاكروا زوجة اللاعب الذي يتواجد حاليا في السعودية مع بعثة مانشستر سيتي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

السيتي سيكون في مواجهة أوروا الياباني في نصف نهائي كأٍ العالم للأندية والفائز من تلك المواجهة سوف يواجه الفائز من لقاء الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي.