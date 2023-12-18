مركز الملك سلمان للإغاثة يستقبل في ميناء بورسعيد الباخرة الرابعة لإغاثة المتضررين في غزة

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الباخرة الرابعة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.

تحمل الباخرة على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و 25 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية والمواد الإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

يذكر أنه وصلت قبل عدة أيام ثلاث بواخر سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.