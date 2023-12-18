جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باليوم العالمي للُّغة العربيَّة، الذي يُصادف الـ18 ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المُقامة في عدد من كليات وعمادات الجامعة؛ تعزيزًا للوعي بأهمية استخدام اللُّغة العربيَّة، والتوعية بأهمية تاريخ اللُّغة العربيَّة، وثقافتها، وتطورها.

وتضمَّنت الفعاليات أركانًا وعروضًا مسرحية، تناولت موضوعات متنوعة، مثل: أنواع الخط العربي، وجهود النقاد اللغويين في جمع وحفظ اللُّغة العربيَّة، وأهمية الاعتزاز بلغة الضاد وما تحمله من معانٍ سامية.

فيما عرض المسرح قصائد باللُّغة العربيَّة الفُصحى، ومشاهد تمثيلية تعزز من التحدث بها، إلى جانب مسابقة قراءة الخط العربي.

وشملت الفعاليات عقد جلسة حوارية حول إبراز أهمية اللُّغة العربيَّة، وجمالها وعراقتها وارتباطها بالفنون، ومحاضرة عن جهود المملكة العربيَّة السعودية في خدمة اللُّغة العربيَّة في الداخل والخارج.

ويأتي تفعيل اليوم العالمي للُّغة العربيَّة في مختلف أقسام وكليات وعمادات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ انطلاقًا من حرص الجامعة على استثمار الطاقات الشبابية لطالباتها بما يُنمي جوانب مختلفة من المهارات، وإسهامًا في تحقيق الخطة الإستراتيجية للجامعة، الرامية إلى توفير بيئة جامعية معززة لمهارات طالباتها في مجالات الابتكار والإبداع من خلال الأنشطة غير المنهجية.