الهند تطلب مشاركة السعودية في استضافة كأس العالم

يرغب الاتحاد الهندي لكرة القدم في مشاركة المملكة في استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وبحسب موقع "موقع "sportstar" الهندي" ، فإن الهندي يرغب مشاركة المملكة في استضافة بعض مباريات كأس العالم

وعلى هامش اجتماع الاتحاد الهندي الأخير لكرة القدم فإن رئيس الاتحاد أكد أنه سيبدأ التحرك والتحدث مع الاتحاد السعودي لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد فاز في وقت سابق بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق عن حصول المملكة على حق تنظيم بطولة كأس العالم