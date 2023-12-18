موعد عودة مدافع الاتحاد للملاعب بعد الإصابة

كشفت بعض التقارير عن موعد عودة الإيطالي لويس فيليبي مدافع فريق الاتحاد للمشاركة في المباريات.

وأكدت التقارير أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة بعد 5 أسابيع بعد انتهاء البرنامج التأهيلي له.

وأشارت التقارير إلىأن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي على فترتين حاليًا من أجل سرعة تجهيزه.

وأصيب فيليبي بتمزُّق في العضلة الخلفية خلال المباراة التي خاضها الاتحاد ضد ضمك في دوري روش.

وحقق فريق ضمك فوزًا عريضًا أمام نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة 16 من بطولة دوري روشن للمحترفين.