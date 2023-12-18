لاعب أوروا الياني في تصريح جريء: كأس العالم للأندية لا يعني للإنجليز أي شيء

أكد هيروكي ساكاي لاعب فريق أوراوا الياباني على صعوبة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي المقرر لها غدًا الثلاثاء في كأس العالم للأندية.

وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة :" انا على دراية أن البطولة لا تعني شيء بالنسبة للإنجليز ، ولكن لنا هي تعني كل شيء".

وتابع "هي فرصة تأتي مرة واحدة بالعمر ونسعي لكي نغتنمها بتحقيق فوز تاريخي، المباراة ستكون شرسة وقوية ونحن فخورين لمواجهة هذا الخصم".

في الوقت الذي قال فيه ماسيج سكورزا مدرب الفريق الياباني :"الشغف والحماس سيلعب دور كبير وسيمكننا من صناعة التحولات في أرضية الملعب، سنلعب على خطة ونطبقها في أرضية الملعب أنا مؤمن أننا سنلعب مباراة جيدة ولكن النتيجة لا يمكن ضمانها".