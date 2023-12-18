رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وفي بداية الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى بسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمان روسيا الاتحادية.

من جانبه أشار السفير الروسي إلى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ،مشيدًا بالتعاون البرلماني والدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في البلدين.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.