حرس الحدود بجازان يقبض على 12 مخالفًا لتهريبهم القات المخدر

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، في القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 390 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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