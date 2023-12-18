اليابان تستضيف أكبر تجمع لسيارات داتسون ونيسان Z الكلاسيكية

استضافت اليابان مؤخرًا واحدة من أبرز تجمعات محبي السيارات الكلاسيكية والنادرة طرازي داتسون ونيسان، وذلك في حدث أطلق عليه "Z Fiesta"، في منشأة اختبار Nissan Granddrive في أوباما بمحافظة كاناغاوا.

تميز هذا الحدث بتنظيم دقيق للسيارات حسب الجيل في موقف مخصص للسيارات، حيث بدأ العرض بأمثلة جميلة من Datsun 240Z. واستمر التنوع في العروض مع طرح عدة تصميمات لسيارات Nissan Z، بدءًا من الإصدارات النظيفة القائمة على Nismo وصولًا إلى سيارات Z السوداء المخصصة للاختبار على مسار اختبار نيسان.

شمل الحدث أيضًا مجموعة من السيارات الكلاسيكية مثل Fairlady 2000 التي ظهرت في عام 1959 وسبقت أول سيارة Z، وهذه هي أيضًا السيارة التي أطلقت مسيرة السباق للممثل السينمائي الأسطوري بول نيومان.



قرابة 40,000 من هذه السيارات الكلاسيكية الساحرة صنعتها شركة داتسون حتى عام 1970، ولم يكن هذا تشغيلًا محدودًا وفقًا لمعايير تلك الحقبة، ولكن نظرًا لكونها قديمة جدًا، لم يتبق سوى عدد قليل منها لا يزال يعمل.

ومن بين الطرازات الحديثة، أثارت سيارة 380Z RS الانتباه بشكل خاص، حيث تم إطلاقها للاحتفال بمشاركة نيسان في Super GT، وتميزت بمحرك VQ سعة 3.8 لتر وقوة 345 حصانًا.

لا يقتصر حب اليابانيين لسيارات Z على الطرازات اليابانية فقط، بل شمل الحدث أيضًا سيارات نيسان 280ZX ذات المقود الأيسر المستوردة من الولايات المتحدة.

وقد أرادت نيسان بهذا الحدث الضخم أن تظهر التزامها تجاه مجتمعها وتاريخها، ساعية إلى إبراز التفاني والولاء الذي يشترك فيه محبو هذه العلامة التجارية.