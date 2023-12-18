إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك في الرياض

تستضيف المملكة العربية السعودية؛ منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم 2024 بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 4 أندية.

كأس السوبر الإيطالي الرباعي سوف يقام في مدينة الرياض، على ملعب الأول بارك –معقل نادي النصر-، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالي مشاركة نابولي –بطل الدوري الإيطالي-، لاتسيو –الوصيف-، إنتر ميلان –بطل كأس إيطاليا-، وفيورنتينا –الوصيف-.

وسبق أن أقيم كأس السوبر الإيطالي خلال 3 مواسم سابقة على الملاعب السعودية، البداية كانت بنسخة 2018 بين يوفنتوس و آسي ميلان، ثم 2019 بين يوفنتوس ولاتسيو، وأخيراً 2022 بين آ سي ميلان وإنتر ميلان.