طلاب سعوديون يصنعون طائرة درون مجهزة بكاميرا بنظام الذكاء الاصنطاعي

صنع طلاب سعوديون طائرة درون مجهزة بكاميرا بنظام الذكاء الاصنطاعي للتعرف على الأشخاص وكشف الأماكن.

وقال إبراهيم عبدالعزيز طالب هندسة مدنية في تصريحات لقناة "العربية": "مشروعنا اشتغلنا عليه 15 أسبوعا وهو معني بحماية المنشآت، شارك فيه 6 أشخاص".

وأضاف: "4 تخصصات شاركت في المشروع وهي الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية وهندسة الطيران والفضاء".

من جانبه، قال محمد القحطاني، طالب هندسة طيران وفضاء: "حجم المشروع 5 كجم، والطائرة مجهزة بكاميرا تستخدم الذكاء وفيها كمبيوتر مصغر، يستخدم لتفادي العقبات، وهي مجهزة بفلاش لايت تساعد على الرؤية وكشف الأماكن، وتتعرف على الأشخاص، وترسل لغرفة المراقبة لزيادة الحماية، تطير 20 دقيقة وفقا للمحاكاة، ومزودة بشاحن مغناطيسي تستطيع الشحن في الجو".