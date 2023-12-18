“إكس” تواجه تحقيقًا في انتهاكات تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي

أعلن المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقًا مع شركة التواصل الاجتماعي "إكس -تويتر سابقًا"، المملوكة لإيلون ماسك، للاشتباه في انتهاكها التزاماتها في التحقيق الأول من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المفوضية الأوروبية أن أوجه القصور المزعومة الأخرى تشمل انتهاكات للالتزام بمكافحة بث المحتوى غير القانوني، واستخدام تصميم مخادع، وتوفير حرية وصول الباحثين عن المعلومات.

Today we open formal infringement proceedings against @X : ⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation ⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations ⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 18, 2023

وقالت نائبة رئيس المفوضية، مارغريت فيستاغر: "نحن نأخذ أي انتهاك لقواعدنا بجدية بالغة، والأدلة التي لدينا حاليًا كافية للبدء رسميًا في إجراءات ضد منصة إكس".

وبموجب قانون للاتحاد الأوروبي صدر مؤخرًا يُسمي قانون الخدمات الرقمية، فإن المنصات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشِط تخضع لقواعد بعيدة المدى تحكم اعتدال المحتوى. وهذا ينطبق على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى؛ ومنها منصات "إكس"، و"فيسبوك"، و"تيك توك".