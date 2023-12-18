مجمع الملك سلمان العالمي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

احتفى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية باليوم العالمي للغة العربية 2023، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.

واشتمل برنامج احتفاء مجمع الملك سلمان العالمي على أنشطةٍ متنوعةٍ من الفعاليات التي ستقام على المستويين المحلي والدولي؛ بالمصاحبة مع احتفاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العام الجاري بهذه المناسبة.

ويعد احتفاء هذا العام، منبرًا ثابتًا للتعمق في دراسة تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف وبناء التصورات بوساطة الشعر، فضلًا عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي، والحوار بين الثقافات.