العاصمي: الاحتفاء باللغة العربية يأتي تعزيزًا لمكانتها بين اللغات

أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن الاحتفاء باللغة العربية في اليوم العالمي للغة العربية، يأتي تذكيرًا بأهمية هذه اللغة وتعداد محاسنها وتعزيز مكانتها بين اللغات إقليميًا وعالميًا.

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وأشار العاصمي، إلى جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج في خدمة العربية وتعزيز مكانتها، من خلال عدد من الفعاليات المستمرة التي ينظمها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، والذي أنشئ خصيصًا بهدف تطوير تعليم اللغة العربية ومناهجها وإستراتيجيات تدريسها في الدول الأعضاء، وإجراء البحوث والدراسات التي تخدم اللغة العربية، فضلًا عن تقديم الاستشارات اللغوية للباحثين والدارسين والمؤلفين.

وأشاد العاصمي بالدور الريادي لدول الخليج في خدمة العربية محليًا وإقليميًا وعالميًا، داعياً المعنيين والمهتمين بمراكز اللغة العربية إلى تقديم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة والرفع من شأنها.

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