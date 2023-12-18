مستشار أسري: جمعيات التنمية الأسرية لها دور فاعل في بناء وتطوير وتحسين جودة حياة الأسرة

قال المستشار الأسري الدكتور خالد الحليبي، إن جمعيات التنمية الأسرية لها دور فاعل في بناء وتطوير وتحسين جودة حياة الأسرة.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية": "دور الجمعيات هو بناء الأسرة وتنمية أفرادها من كل الفئات، والحفاظ على الأسر الناشئة، ومواجهة عدم الاستقرار الزواجي، نقدم برامج مختلفة للتنمية الاجتماعية، وهناك جانب تربوي لتحقيق الوالدية الفاعلة وتماسك الأسرة، والمسار الأخير المسار العلاجي لتقديم الخدمة الاجتماعية وعلم النفس".