براءات الاختراع توقف بيع ساعتين لـ”أبل” في الولايات المتحدة

أعلنت شركة Apple عن تعليق قريب لمبيعات ساعتي Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة حظر أقرته لجنة التجارة الدولية (ITC) على خلفية نزاع حول براءات الاختراع.

يرتبط هذا النزاع بمستشعر الأكسجين في الدم المستخدم في الساعتين.

ومن المتوقع أن تتوقف المبيعات عبر الإنترنت هذا الأسبوع وفي مواقع البيع بالتجزئة لشركة Apple بعد 24 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا القرار في إطار فترة مراجعة رئاسية جارية حاليًا حول قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن النزاع الفني حول الملكية الفكرية لتقنية قياس الأكسجين في الدم، مدتها 60 يومًا.

وكانت شركة التكنولوجيا الطبية Masimo رفعت دعوى قضائية ضد Apple في عام 2021 بسبب الانتهاكات المزعومة لبراءات الاختراع المتعلقة بمراقبة الأكسجين في الدم باستخدام الضوء. وفي أكتوبر، أيدت محكمة التجارة الدولية قرارًا يفيد بأن Apple Watch انتهكت براءات اختراع Masimo.

يأتي ذلك رغم أن شركة Apple لديها إمكانية تقديم استئناف للدائرة الفيدرالية والتوصل إلى تسوية مع Masimo، إلا أنها قررت الامتثال مسبقًا لقرار لجنة التجارة الدولية.

ومع انقضاء فترة المراجعة الرئاسية في 25 ديسمبر، ينتظر أن يتخذ الممثل التجاري الأمريكي قرارًا بشأن هذه القضية.