وزير الإعلام يطلق استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

أطلق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، مساء الإثنين، استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.

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وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها الجديدة، لقيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030، انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يُعد غنيًا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

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