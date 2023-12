مليار دولار متوقع ضخها بالرياض.. “تحالف” تعلن عن أكبر برنامج للفعاليات بالعالم

أعلنت شركة "تحالف" عن إطلاق أكبر برنامج فعاليات منفرد في تاريخ المملكة والعالم، يتضمن خططًا لإطلاق 20 فعالية تجارية واستهلاكية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال 18 شهرًا.

سيشهد هذا التوسع الضخم، وفق بيان الشركة، إطلاق العديد من العلامات التجارية البارزة لإنفورما في المملكة، بما في ذلك CPHI ومهرجان Cosmoprof لخدمة صناعات الأدوية والتجميل العالمية. كما سيتم تعزيز حضور العلامات التجارية الحالية، مثل معرض سيتي سكيب جلوبال في مجال العقارات، إلى جانب إطلاق عناوين ومفاهيم جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع هذا التوسع "تحالف" إلى المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأكبر منظم للفعاليات في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لمايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لـ"تحالف"، ستركز الفعاليات الجديدة على القطاعات الاستراتيجية لرؤية 2030، بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والأدوية والأغذية والصحة والجمال والسياحة والتمويل والضيافة.

