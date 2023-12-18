مليار دولار متوقع ضخها بالرياض.. “تحالف” تعلن عن أكبر برنامج للفعاليات بالعالم

أعلنت شركة "تحالف" عن إطلاق أكبر برنامج فعاليات منفرد في تاريخ المملكة والعالم، يتضمن خططًا لإطلاق 20 فعالية تجارية واستهلاكية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال 18 شهرًا.

سيشهد هذا التوسع الضخم، وفق بيان الشركة، إطلاق العديد من العلامات التجارية البارزة لإنفورما في المملكة، بما في ذلك CPHI ومهرجان Cosmoprof لخدمة صناعات الأدوية والتجميل العالمية. كما سيتم تعزيز حضور العلامات التجارية الحالية، مثل معرض سيتي سكيب جلوبال في مجال العقارات، إلى جانب إطلاق عناوين ومفاهيم جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع هذا التوسع "تحالف" إلى المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأكبر منظم للفعاليات في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لمايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لـ"تحالف"، ستركز الفعاليات الجديدة على القطاعات الاستراتيجية لرؤية 2030، بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والأدوية والأغذية والصحة والجمال والسياحة والتمويل والضيافة.

Saudisation employment boost as 200-plus new staff set to join @InformaPLC joint venture within a year as #Tahaluf prepares to realise the biggest launch of new IPs of any event organiser in any global market. With flagship Informa events such as @cosmoprofworld and… pic.twitter.com/SNq4wtXF6W — Tahaluf (@TahalufGlobal) December 18, 2023

ومن المتوقع أن يسفر هذا التوسع عن تحقيق نمو غير مسبوق في صناعة الفعاليات العالمية، مع تأثير اقتصادي ملموس يسهم في خلق فرص العمل ودعم التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتشير التقديرات إلى أن التوسع سيسفر عن تأثير اقتصادي يفوق مليار دولار أمريكي في العاصمة الرياض، من خلال إنفاق العارضين والوفود على السفر والضيافة. كما سيتم استثمار "تحالف" في مساحات مكتبية جديدة في العاصمة الرياض، مع توظيف ما يصل إلى 200 مهني خلال العام المقبل، بما في ذلك المواطنين السعوديين.

وفيما يتعلق بأهداف النمو، أشار تشامبيون إلى أن هذا التوسع سيعزز مكانة المملكة كلاعب عالمي في تنظيم الأحداث الحية، وسيعرض السوق السعودية كسوق ديناميكية وحيوية مفتوحة للاستثمار والتعاون والسياحة على مستوى العالم.

ومنذ إطلاقها قبل عام، حققت "تحالف" نجاحًا كبيرًا في صناعة الفعاليات العالمية، حيث نظمت فعاليات حازت على جوائز وكسرت الأرقام القياسية.

وأشار تشامبيون إلى أن المحفظة الموسعة ستسهم في زيادة حصة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وذلك من خلال جلب الخبرات العالمية وتعزيز التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ختام البيان، أشار تشامبيون إلى أن تحالف سيقوم بتقديم أدوات استراتيجية خاصة بالصناعة، مثل منصات تمويل المستثمرين وبرامج الترويج للشركات الناشئة، بهدف دعم الابتكار وتسريع وصول الشركات إلى السوق.