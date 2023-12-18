ناقد رياضي: لا يمكن أن تسمى مشاركة الاتحاد في المونديال بالفشيلة وإنما هي صدمة فقط

قال الناقد الرياضي جمال عارف، إنه لا يمكن أن تسمى مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 بالفشيلة وإنما هي صدمة فقط.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن إدارة الاتحاد ارتكبت أكبر خطأ مع عبدالرحمن العبود وهي تسير خلف الجماهير، غالاردو أثبت صحة قرارات نونو سانتو.

وكان عارف، قد هاجم النجم الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه على منصة "X" بعد الخسارة من الأهلي المصري وقال: "بنزيما اسم كبير في عالم كرة القدم العالمية لا جدال في ذلك، لكنه مع الاتحاد (لا شغف ولا طموح ولا أداء). ليته يرى الأسطورة رونالدو، ضربة جزاء حاسمة في توقيت مهم تلعب بهذه الطريقة؟".