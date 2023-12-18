ماجد التركي يرد على اتهام مراكز الأبحاث بالتعاون مع الدوائر الاستخباراتية

رد رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسي الدكتور ماجد التركي على اتهام مراكز الأبحاث بالتعاون مع الدوائر الاستخباراتية.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، إنه الممول الوحيد لمركز الإعلام والدراسات العربية ـ الروسية، موضحا أن المركز نتاج تجربته الشخصية المنفردة واستعان بمجموعة من الوطنيين السعوديين.

وقال: لا يوجد تمويل روسي للمركز على الإطلاق بل تعاون وتوافق من أجل البحث عن استراتيجة اقتصادية بين السعودية وروسيا والتي فشلت كل المحاولات لصنعها".

وأشار إلى أن اللغة الروسية فيها تقارب مع اللغة العربية في التفاصيل النحوية

وأكد أن الإعلام الروسي ليس لديه أجندة حقيقية تجاه العالم العربيت، موضحا أن تمدد "حلف الناتو" هو أساس الأزمة بين روسيا والغرب على أراضي أوكرانيا