هيئة النقل تطلق أول مسار نقل عام يعمل بالطاقة النظيفة في مدينة تبوك

أعلنت الهيئة العامة للنقل، إطلاق أول مشروع نقل عام في المملكة للحافلات بمسار يعمل بالطاقة النظيفة في مدينة تبوك، حيث يتضمن 25 % من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل، ريان الحازمي، بأن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك؛يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأشار الحازمي، إلى أن المشروع يتضمن 25% من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وبمسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة.

وتابع المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل، أن المشروع يتكون من 4 مسارات، و30 حافلة تتضمن 106 نقاط توقف، مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، بما يخدم المستفيدين من سكان مدينة تبوك وزائريها، على مدار 18 ساعة يوميًا.

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