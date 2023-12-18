السعودية ريناد الحسين.. أفضل مخترعة على مستوى العالم في 2023

حصلت المخترعة السعودية البالغة من 22 عامًا ريناد بنت مساعد الحسين، على المركز الأول في جائزة "أفضل امرأة مخترعة" على مستوى العالم في المسابقة العالمية للاختراعات ICAN2023 في كندا.

كما حصدت الطالبة المسجلة بكلية الطب في جامعة الملك سعود، ميدالية ذهبية وجائزة خاصة من Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills.

ونالت "ريناد" الميدالية الذهبية والفضية في المسابقة العالمية للاختراعات KIWIE2023 بكوريا، مضيفة هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازاتها السابقة.

وكانت ريناد حصدت جائزة أفضل اختراع على مستوى العالم في عام 2020، كما حصلت على 3 ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية للاختراعات؛ الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام 2019 والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم عام 2020 وكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية "wipo" كأفضل اختراع على مستوى العالم عام 2020 والجائزة الذهبية في المسابقة العالمية "OCIIP" المقامة في قارة إفريقيا عام 2020.

وفي لقاء أجرته معها قناة "الإخبارية" عن تفاصيل اختراعها الأخير، قالت "ريناد": "إن فجائزتها الأخيرة عن اختراعين أحدهما يساعد الصم في قيادة السيارات وهو عبارة عن مستشعرات تتعرف على الأصوات الخارجية وتترجم وترسل إلى الشاشة معلومات يتعرف الأصم من خلالها على الأصوات الخارجية ويعرف مصدر الصوت بالإضافة إلى إنذار مبكر بالزلازل".