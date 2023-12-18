كأس العالم للأندية.. مدرب فلومينينسي البرازيلي: لعبنا بروح قتالية أمام الأهلي المصري

أكد مدرب فريق فلومينينسي فرناندو دينيز، أن فريقه تمكن من لعب مباراة رائعة ومميزة للغاية أمام نظيره الأهلي المصري، وتُعد انطلاقةً لأولى مباراة في تاريخ البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، التي تمكن من خلالها فلومينيسي الفوز بهدفين دون مقابل.

وقال فرناندو إن جميع اللاعبين قدموا مباراة جميلة حيث تمكنا من تسيير المواجهة لصالحنا بعد دراسة الخصم، الذي يمتلك لاعبين يلعبون بروح وقتالية، ولكننا نجحنا في إيقاف خطورتهم وحسم المباراة.

وأوضح المدير الفني إلى أن الفريق سيستعد من الآن لخوض نهائي البطولة، الذي يحلمون به منذ فترة، مشيراً إلى أنه سيتابع لقاء الغد بين مانشستر سيتي بطل أوروبا وبطل آسيا أوراوا لمعرفة الفريقين جيداً ولدخول المباراة القادمة بشكل مميز.

من جانبه، قال لاعب فلومينينسي أندريه الذي حصل على أفضل لاعب في المواجهة من FIFA إن الفوز كان مستحقاً أمام فريق الأهلي المصري الذي لعب مباراة مميزة، لكننا تفوقنا عليهم بسبب الخبرة الكبيرة لدى زملائي، مشيراً إلى أن فريقه يسعى في البطولة إلى الفوز والتتويج لإرضاء الجمهور البرازيلي.