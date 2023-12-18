أمريكا تطلق عملية “حارس الرخاء” لحماية التجارة في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

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وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى القوة متعددة الجنسيات تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن البحر الأحمر ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة الدولية ويتطلب عملا جماعيًا لحمايته، ويجب على البلدان التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تجتمع معا لمواجهة التحديات الدولية.

وأوضح أن القوة متعددة الجنسيات سيقوم بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، معلنًا إطلاق عملية "حارس الرخاء" بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.

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