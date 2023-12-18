مدرب الأهلي المصري: فلومينيسي لعب مبارة مميزة وفريقي لم يستغل الفرص المحققة

أكد المدير الفني لفريق الأهلي المصري، مارسيل كولر، أن فريقه أضاع العديد من الفرص خلال لقائه بنظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في جدة، والتي تمكن من خلالها فلومينيسي الفوز بهدفين دون مقابل.

وقال السويسري مارسيل كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، مساء الاثنين، إن تركيز الفريق كان مشتتًا للغاية ولم يستغل الفرصة المحققة كما أن اللمسة الأخيرة فقدها اللاعبون خلال شوطي المباراة.

وأضاف مدرب الأهلي المصري، أن فريق فلومينيسي لعب مبارة مميزة استطاع من خلالها كسب بطاقة العبور إلى نهائي المونديال؛ موضحًا أن مشاركة لاعبيه مع منتخبهم قد شكلت ضغطًا إضافيًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بهدفين دون رد أمام نادي فلومينينسي البرازيلي، في إطار بطولة كأس العالم للأندية.