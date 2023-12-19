الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، طقس مستقر على معظم مناطق السعودية، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عععة أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.