الزعاق: الظل هو أدق التواقيت الكونية وأطول حالاته الفصلية في الشتاء

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الظل آية من آيات الله، وهو أدق التواقيت الكونية.

وتابع الزعاق، في تصريحات لقناة "العربية"، أنه عن طريق الظل نعرف الوقت والفصول والمواسم، مشيرًا إلى أن لهذا السبب ترتبط مواقيت الصلاة بالظل.

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وأوضح خبير الأرصاد الجوية، أن صلاتا الظهر والعصر تكون على الظل المباشر، وصلاة المغرب على الجرم الذي يولد الظل وهي الشمس، وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر وهو الشفق.

وأشار إلى أننا نعيش أطول حياة الظل السنوية خلال الفترة الحالية، موضحًا أنوالظل يطول ويقصر يوميًا وفصليًا.

وقال خبير الأرصاد الجوية، إن أطول حالات الظل اليومية عند شروق أو غروب الشمس وأقصرها عند الزوال.

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وأشار إلى أن أطول حالات الظل الفصلية في عز الشتاء "المربعانية"، كحال أيامنا هذه، وأقصرها في عز القيظ "مربعانية القيظ".

وكان خبير الأرصاد الجوية، كشف عن سبب اختلاف موسم المربعانية بين عرب الجزيرة وعرب الشام، موضحًا أن المربعانية معروفة عند عرب الجزيرة بأنها بداية البرد في الثلث الأول من شهر ديسمبر، فيما يعتبرها عرب الشام شدة البرد في الثلث الأخير من ديسمبر.