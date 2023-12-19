مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 33 لإغاثة الشعب الفلسطيني

غادرت اليوم الثلاثاء، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 33 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الـ 33، على متنها مواد طبية تزن 18 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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ويأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.