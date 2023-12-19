“سهل” تحصل على عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم الخدمات الإلكترونية لمنتجاتها

أعلنت شركة سهل للتمويل، اليوم الثلاثاء، عن ورود خطاب عدم الممانعة على تقديم الخدمات الإلكترونية لمنتجاتها التمويلية من البنك المركزي السعودي.

واعتبرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية" أن هذه الخطوة جزء من استراتيجيتها لتطوير أنشطتها وتحديث منتجاتها ودعم سوق التمويل بالخدمات المناسبة التي من شأنها المساهمة في مواكبة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

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وتتوقع شركة سهل للتمويل، أثرًا ماليًا إيجابيًا على المدى المتوسط والبعيد.