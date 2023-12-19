مقتل 118 شخصًا جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية

قتل ما لا يقل عن 118 شخصًا، اليوم الثلاثاء، جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي الصين بقوة 6,2 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تم الإبلاغ في البداية عن إصابة 220 شخصًا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر أمس الاثنين.

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وبلغ عدد الضحايا 100 شخص على الأقل بمقاطعة جيشيشان في قانسو، فيما أعلنت مقاطعة تشينجهاي المجاورة عن سقوط 11 شخصًا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو 100 كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو .