يواصل برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب، تقديم خدماته للأسر محدودة الدخل في العديد من المدن والمحافظات اليمنية، ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف عن الشعب اليمني، من خلال تقديم الرعاية الصحية للحالات الأولى بالرعاية.

ويعمل البرنامج منذ انطلاقه في نوفمبر 2020، في مجال جراحات القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، وقد أجرى البرنامج في المكلا وشبوة والمهرة آلاف العمليات الجراحية، للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء اليمن ممن لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

كما يوفر البرنامج احتياجات المرضى من الأدوية، ويقوم بعمليات التثقيف الصحي لكل من يتلقى العلاج، كما يرسل المركز الفرق الطبية التطوعية للإسهام في التخفيف من معاناة المرضى ونقل الخبرات للكوادر الصحية في اليمن.

ويأتي هذا المشروع ضمن خدمات مركز الملك سلمان الإنسانية التي يقدمها للشعب اليمني، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث وصل إجمالي مشروعات المركز (المنجزة – وقيد التنفيذ ) في اليمن إلى 862 مشروعًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.3 مليار دولار أمريكي.

وتمثل المشروعات الصحية التي ينفذها المركز في اليمن 442 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ويعد القطاع الصحي هو القطاع الأول بحسب المشروعات (أكثر من نصف المشروعات) كما يحتل المرتبة الثانية بحسب تكلفة المشروعات بعد مشروعات الأمن الغذائي التي تصل قيمتها أكثر من 1.46 مليار دولار أمريكي لتغطية 138 مشروعًا متنوعًا.