الصحة الفلسطينية: أكثر من ربع مليون نازح في غزة أصيبوا بأمراض معدية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ربع مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أصيبوا بالأمراض المعدية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الإصابات بالأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ الشديدة في 156 مركز إيواء تابع لـ"الأونروا" يقيم فيها نحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في القطاع، حيث يصل أعداد النازحين في بعض المراكز إلى أكثر من 14 ألف نازح، ممن احتموا بتلك المراكز من القصف الإسرائيلي المستمر لليوم 74 على التوالي.

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وأكدت أن هناك كارثة صحية تحدث في مراكز الإيواء بسبب حالة الاكتظاظ، وانعدام سبل الحياة الإنسانية، مشيرة إلى أن مئات الجرحى والمرضى قد فارقوا الحياة، لعدم توفر العلاج والغذاء والمستشفيات التي توقف 22 منها، بسبب القصف الإسرائيلي، وتدميرها بشكل كلي.

وذكرت الوزارة أن هناك تقارير صحية لمستشفيات غزة سجلت ما يقرب من 190 ألف إصابة بأمراض الجهاز التنفسي لنازحين في مراكز الإيواء، بسبب البرد وحلول فصل الشتاء وانعدام سبل التدفئة مراكز الإيواء.