موقف النصر من عودة أوسبينا

كشفت بعض المصادر عن موقف نادي النصر من عودة الحارس أوسبينا إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن إدارة النصر لم تناقش الملف من الأساس ولم يتم التطرق لعودة أوسبينا من عدمه إلى صفوف الفريق.

وتحركت إدارة نادي النصر لإغلاق "قضية التسجيلات" مع نجم الفريق السابق، مهاجم الاتحاد حاليا، عبد الرزاق حمد الله.

محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله، وإدارة شركة نادي النصر، تواصلا لتسوية القضية الشهيرة، وإغلاقها نهائيا قبل صدور قرارات محكمة "كاس".

وكانت إدارة النصر قد فسخت عقد حمد الله من طرف واحد في نوفمبر 2021.

ورد اللاعب بشكوى للفيفا وكاس حسمت بأحقيته في الحصول على 3.3 مليون يورو، تمثل رواتبه المتأخرة لدى "العالمي".

وفي مارس من العام الماضي كشفت إدارة النصر أنها تقدمت بشكوى محلية مرفق بها تسجيلات منسوبة لحمد الله وحامد البلوي المدير التفيذي لفريق الاتحاد، زعم "العالمي" أنها تتعلق بتحريض للاعب على الانتقال للعميد، خلال سريان عقده مع النصر.

وبناء على تلك التسجيلات، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس 2022، إيقاف حمد الله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.