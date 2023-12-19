كواليس صلح خيسوس مع سلمان الفرج

شهدت الساعات الماضية انتهاء أزمة البرتغالي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال مع سلمان الفرج لاعب الفريق.

وتدخل فهد المفرج المشرف على الكرة بفريق الهلال وعقد جلسة في الساعات الماضية شهدت حضور خيسوس والفرج وتم تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأصبح الفرج جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي مع الزعيم.

وتدخل بعض لاعبي فريق الهلال لحل الأزمة بين سلمان الفرج لاعب الفريق مع البرتغالي خيسوس المدير الفني.

وكان خيسوس قد قرر استبعاد الفرج من مباراة الوحدة الأخيرة لأسباب انضباطية.

ويسعى لاعبو الهلال لحل الأزمة بين الطرفين وحاولوا التحدث مع خيسوس لإنهاء الأمر بشكل ودي.

خيسوس رفض الحديث في الأمر بشكل نهائي وتمسك بقراره بفرض الإيقاف على اللاعب بشكل مؤقت.

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سر "استبعاد" سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة الوحدة، مساء الجمعة الماضي

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 سنة، قام بتصرف لم يعجبه قبل مواجهة الوحدة؛ رافضًا الإفصاح عنه.

وأعلن المدير الفني البرتغالي، توقيع "عقوبة انضباطية" ضد سلمان الفرج، بعد هذا التصرف؛ وذلك بـ"استبعاده" من مباراة الوحدة