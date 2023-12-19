“ستاندرد آند بورز” تتوقع تحسن نمو الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، تحسن نمو الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين، رغم تراجع النمو في العام الجاري 2023م بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها السعودية.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، في تقرير لها نقلته وكالة وكالة أنباء العالم العربي، أنها تتوقع انتعاش نمو اقتصاد السعودية في عام 2024م إلى 2.7%، وتتوقع تحسن النمو في العامين المقبلين على أن يبلغ 3.7 بالمئة في 2025.

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وأوضحت الوكالة أن سبب تراجع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.4% في العام الجاري 2023م، تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.

وحصلت السعودية على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني. ونما اقتصاد السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 8.7% في 2022م.