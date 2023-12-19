لتطوير الشراكة الاستراتيجية.. الخريف يلتقي بـ19 ممثلاً للشركات اليابانية في طوكيو

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف بـ19 ممثلاً للشركات اليابانية في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، وتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، أن الخريف سيبحث مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

ويقوم وزير الصناعة بزيارة رسمية إلى اليابان، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين والمستثمرين، وشركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات تشمل الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير الشراكة بين الجانبين.

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