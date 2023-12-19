الصحة العالمية: مقتل 200 طبيب على الأقل في الحرب بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن هناك على الأقل 200 حالة لمقتل أطباء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وصفت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الوضع في مستشفيات غزة بأنه يفوق الخيال ويخالف الضمير.

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وأكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك تراجع كبير في عدد العاملين بالرعاية الصحية بالقطاع.

وعبر اليونيسف والصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة عن غضبهم وعدم تصديقهم للوضع في مستشفيات غزة مع استمرار الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.