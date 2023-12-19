اشتراطات محدثة لتنظيم قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة

أعلنت وزارة الطاقة من خلال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، عن صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة.

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وبحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة تهدف إلى تنظيم القطاع وتطويره بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

وتسهم الاشتراطات المحدثة في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها.

ومن أبرز هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة، والجودة، وتوفير المنتجات.

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