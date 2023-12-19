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التفاصيل الكاملة لكأس العالم للأندية 2025
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إنفوجرافيك
التفاصيل الكاملة لكأس العالم للأندية 2025
19 ديسمبر 2023
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التفاصيل الكاملة لبطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.
صحيفة الوئام الالكترونية
رأي الوئام
تقارير خاصة
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