“إنفاذ” يختتم عام 2023 بـ 29 مزادًا علنيًا في 8 مناطق ومدن بالسعودية

يقيم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 31 من نفس الشهر، 29 مزادًا علنيًا، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 242 عقارًا سكنيًا وتجاريًا.

وأعلن "إنفاذ" عن إقامة المزادات في 8 مناطق ومدن بالسعودية، حيث يقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 62 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 45 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و64 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية.

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وتتضمن المزادات 39 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد واحد بمنطقة الباحة لعرض 5 عقارات، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 13 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل, وكذلك محتويات لورشة خياطة.

وأوضح "إنفاذ" أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.