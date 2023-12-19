مصادرة أكثر من 1350 كيلوغرامًا من اللحوم والخضروات الفاسدة في الباحة

أعلنت أمانة منطقة الباحة ممثلة بإدارة صحة البيئة، عن مصادرة نحو 1350 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق بإغلاق 11 محلاً وتغريم 700 محلٍ لمخالفة الأنظمة وذلك وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، خلال جولاتها المنفذة في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

بدوره، أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الأمانة والبلديات لضمان سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم، ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة، وتفقّد سلامة ما تقدمه المطاعم والمطابخ والكافتريات، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمحال.

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وأضاف السواط، أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على المخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك وفقًا للائحة الصادرة في هذا الشأن، وسيتم إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحال المخالفة ومصادرة وإتلاف المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حدٍ سواء.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.