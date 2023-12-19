خاص.. تفاصيل رد كاسيميرو على العرض السعودي

كشف مصدر مقرب من كاسيميرو مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفها في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن كاسيميرو منفتح على العرض بشكل كبير ويرغب في خوض التجربة بالدوري السعودي.

ودارت اتصالات قوية في الفترة الأخيرة لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.

وتعرض كاسيميرو لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي لكنه عاد وشارك في المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد الأربعاء الماضي قبل أن يخرج من الملعب بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد.