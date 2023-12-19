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خاص.. تفاصيل رد كاسيميرو على العرض السعودي

19 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
كاسيميرو
كاسيميرو

كشف مصدر مقرب من كاسيميرو مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفها في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن كاسيميرو منفتح على العرض بشكل كبير ويرغب في خوض التجربة بالدوري السعودي.

ودارت اتصالات قوية في الفترة الأخيرة لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.

وتعرض كاسيميرو لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي لكنه عاد وشارك في المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد الأربعاء الماضي قبل أن يخرج من الملعب بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد.