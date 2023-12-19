أزمة كبرى تهدد حلم الاتحاد

كشفت بعض التقارير عن مواجهة نادي الاتحاد لمشكلة دفاعية كبيرة بسبب شبح الإصابات الذي يطارد الفريق في خط الدفاع.

ويحتاج ثنائي النمور مهند شنقيطي وعمر هوساوي إلى تدخل جراحي، مما يزيد الأزمة الدفاعية في صفوف الفريق.

وأصيب شنقيطي في العضلة الخلفية، بينما يشعر هوساوي بآلام في موضع الأسياخ الطبية في قدمه

وذكر اتحاد جدة عبر موقعه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي على موضع إصابته التي تعرض لها أثناء مواجهة الفريق الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية عن حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية".

وذكر اتحاد جدة عبر موقعه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي على موضع إصابته التي تعرض لها أثناء مواجهة الفريق الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية عن حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية".